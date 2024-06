Un accident à hauteur du Carrefour Léonard: quel est l'état des routes ce jeudi matin?

07h29

L'accident au niveau du Carrefour Léonard augmente la durée des ralentissements

L'accident au niveau du Carrefour Léonard en direction de Waterloo bloquant l'une des deux bandes restantes augmente donc la durée des ralentissements depuis Wezembeek-Oppem où vous perdez maintenant 30 minutes.

Des files aussi en venant de Namur via la E411 avec 10 minutes à ajouter depuis Hoeilaart et 10 minutes déjà dans la zone de travaux entre Daussoulx et Aische-en-Refail.

10 minutes à ralentir sur le ring extérieur entre Groenendaal et Tervuren vers Zaventem et également sur l'E40 Liège-Bruxelles d'Everberg à Woluwé-Saint-Etienne.