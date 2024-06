Votre jardin est envahi par la végétation? C'est normal, voici la raison

Tout a beaucoup poussé. Avec le temps doux et l'humidité, la végétation a explosé. Conséquence directe : les carnets de commandes sont pleins à craquer et les appels à l'aide se multiplient de la part des particuliers qui se rendent compte qu'ils ne peuvent plus gérer leur jardin eux-mêmes.

Malgré le rythme effréné, l'ambiance est plutôt positive : "Il y a beaucoup de boulot et avec la météo qu'on a eu les derniers mois, c'est un petit plus compliqué à gérer au niveau du planning, mais on avance, il fait chaud, on s'hydrate et on mord un peu sur sa chique, tout va bien", lance Charles Coussement, jardinier.

Des délais allongés à prévoir

Cependant, pour les clients, il faudra s'armer de patience. Avec les plannings surchargés, les délais d'intervention s'allongent. Le message est clair : si vous souhaitez faire appel à un jardinier pour entretenir votre espace vert, n'attendez pas trop longtemps !