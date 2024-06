L'IRM lance une alerte aux pollens: selon un expert, leur forte présence pourrait être une conséquence des... mesures écologiques

Il faut se mettre à l'abri. La ventilation va mettre en suspension dans l'air des fines particules qui contiennent les pollens et qui vont entrer beaucoup plus facilement en contact avec les yeux, le nez, les voies respiratoires et provoquer tous les symptômes du rhume des foins parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc la ventilation, je dirais mécanique, non. En tous les cas pour ce type d'allergie. En revanche, se protéger, rester à l'intérieur des bâtiments. S'il y a vraiment des pics de pollens très très importants et qu'on est très très allergique à ces pollens.

La seule solution, c'est de quitter le pays et d'aller se réfugier dans un pays où il n'y a pas encore de graminées. C'est évidemment une solution très compliquée et donc pour être plus pragmatique, la seule bonne solution, c'est de rester chez soi et d'éviter d'être exposé à l'air extérieur. Les pollens étant tout de même principalement concentrés au niveau atmosphérique.

Mettre un masque, est-ce efficace?

Alors si on utilise des masques, il faudra utiliser des masques hautement efficients. Les fameux FFP2 ou 3. Les masques habituels qu'on a beaucoup utilisés pour se protéger du Covid auront peu d'action. Ces masques ayant essentiellement comme objectif de limiter la propagation des virus à partir de l'air de la personne qui porte le masque. Ici on veut avoir l'effet inverse. On veut se protéger contre le risque de respirer des particules qui viennent de l'extérieur. Donc ces masques auront une efficacité relative sauf à utiliser des masques hautement efficients.

Les médiacments sont-ils la seule solution?

Alors les médicaments sont très efficaces, mais parfois ne suffisent pas. Dans ce cas-là, on a recours à la désensibilisation, soit par injection, soit par voie orale. Ce sont des traitements de longue haleine qui vont s'étendre sur deux à trois années. Donc ce sont des décisions importantes pour le patient qui va en bénéficier.

Maintenant, il y a sans doute une mesure préventive, c'est d'essayer de limiter la production de pollen de graminées. On constate que depuis deux ans, on a des taux extrêmement élevés en Belgique, en particulier à Bruxelles, par rapport à la moyenne des dix années précédentes. Et on peut se poser la question par rapport aux recommandations qui sont faites concernant l'entretien des parcs publics, des voies routières, etc. Où on laisse finalement pousser les graminées librement. C'est sans doute très intéressant sur le plan environnemental. Peut-être qu'il y a un revers de la médaille qui est une production plus importante de pollen et donc un peu plus d'ennuis.