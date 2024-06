"J’ai toujours fait le meilleur pour elle, mais ça m’échappe": la fille d'Alexine a un taux de PFAS dans le sang près de 5 fois supérieur à la normale

Hier soir, elle était en larmes. "J’ai toujours fait le meilleur, je pense, pour ma petite fille. Et malgré cela, ça m’échappe. Et tout le monde dit que c’est normal. Derrière ces chiffres, il y a quand même des gens et on attend des réponses. Et que ce soit un peu concret".

Patricia est également sortie de cette réunion déçue. Son taux de PFAS est trop haut. Mais, ne fait pas partie des plus élevé de la commune.

"On ne répond pas nécessairement aux questions. Il y a des personnes qui noient carrément le poisson. Et puis, c’est la faute à personne, c’est la vie en général. Donc, je trouve que c’est mitigé comme réponse".