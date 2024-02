Un accident sur l'E411: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

On rappelle cet accident est signalé sur l'E411 Luxembourg-Namur-Bruxelles à hauteur de Wierde en direction de Bruxelles. 1 voiture est sur le flanc et obstrue les bandes du milieu et de gauche.

08h32

Un accident signalé sur l'E411

Un accident est signalé sur l'E411 Luxembourg-Namur-Bruxelles à hauteur de Wierde en direction de Bruxelles. 1 voiture est sur le flanc et obstrue 2 bandes de circulation : celle du milieu et celle de gauche.

5 minutes de files signalées entre Wierde et Loyers.

Pour le reste, votre circulation n'est pas trop compliquée ce mercredi matin vers Bruxelles.

10 minutes à ajouter sur l'E40 depuis Everberg et seulement 3 petites minutes au niveau du carrefour Léonard.

Les plus longues files toujours en intérieur entre Wemmel et Machelen (+ 25 min). Quelques files repérées également plus loin entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo (+ 5 min).