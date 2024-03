Un énorme chantier débute sur la ligne TGV Bruxelles-Paris: il va durer au moins 10 ans

Chaque jour, une centaine de TGV emprunte la ligne Bruxelles-Paris. Les traverses en béton sur lesquelles reposent les rails sont présentes depuis l'inauguration en 1997. Aujourd'hui, 30.000 nouvelles traverses vont être placées.

"Ce qui vieillit le plus, ce sont les traverses qui sont fortement sollicitées par les trains qui roulent très très vite, explique Benoit Gilson, administrateur délégué d'Infrabel. Et donc on doit les renouveler le plus rapidement possible. La durée de vie de base d'une traverse est entre 30 et 40 ans à peu près. Ici, on note des signes de dégradation tout simplement parce que la qualité du sable qui a constitué ce béton n'était pas suffisante manifestement. C'est un peu difficile, car c'était il y a 30 ans, et donc on n'a pas tout l'historique".