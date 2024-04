Un "pack nouveau départ" pour les femmes de violences conjugales: que prévoit-il?

La Conférence interministérielle (Cim) sur les droits des femmes s'est engagée mardi sur une mesure phare pour les victimes de violences intrafamiliales qui doivent quitter le domicile conjugal, avec un "pack nouveau départ", rapporte La Libre Belgique mercredi.

Sous la présidence de Marie-Colline Leroy (secrétaire d'État à l'Égalité des genres, Écolo), les dix ministres membres de la Cim se sont engagés, mardi, à apporter une réponse coordonnée, rapide et individualisée aux victimes de violences conjugales qui n'ont pas d'autre choix que de quitter leur partenaire. Cette proposition qui prend la forme d'un "pack nouveau départ" s'appuie sur une recommandation (n°35) du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) des Nations unies qui demande aux États de garantir l'accès des victimes à une aide financière et juridique de qualité, gratuitement ou à prix modique, ainsi qu'à des services médicaux, psychosociaux et psychologiques.