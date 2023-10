Un simple test: un sms d'alerte sera envoyé par 214 communes ce jeudi

Être averti immédiatement en cas de situation d'urgence ? C'est possible via BE-Alert, le système d'alerte des autorités. Ce jeudi 5 octobre, 214 communes testeront le système. Une grande partie de la population recevra ainsi un message test via le numéro d'alerte 1789. Chaque premier jeudi d'octobre, de nombreuses communes testent BE-Alert. C'est le moment idéal pour tester la capacité du système et exercer les procédures d'alerte : la commune peut-elle envoyer rapidement un message aux habitants en cas d'urgence ?

Au total, 214 communes enverront un message test aux habitants inscrits sur BE-Alert. La majorité des communes enverront un message par SMS via le numéro 1789. Des messages seront également envoyés par email depuis l'adresse no-reply@be-alert.be et par appel vocal via le numéro 0477 77 77 55. SMS géolocalisés Le jour du test, les communes de Nivelles, Peer, Diksmuide, Asse, Büllingen, Mouscron, Essen, Limbourg, Tellin et Aalter enverront un SMS basé sur la localisation. Cela signifie que toute personne présente dans la zone géographique sélectionnée pour le test reçevront un SMS, qu'elle soit inscrite ou non. Le gouverneur de Namur enverra également un message de test à différents endroits de la province.

Messages d'alerte sur les écrans Depuis l'année dernière, les villes et les communes ont la possibilité de diffuser des messages d'alerte sur les écrans numériques de la commune. Le jour du test, 17 communes, dont la plupart de la province du Limbourg, testeront cette fonctionnalité.S'inscrire Même si les autorités peuvent envoyer un message sur base de la localisation, il est toujours important de s'inscrire à BE-Alert. Cela vous permet d'être informé des situations d'urgence près de chez vous même si vous n'êtes pas à la maison. C'est intéressant, par exemple, en cas de panne d'électricité, de pollution de l'eau potable ou d'incendie. Actuellement, 1.167.321 adresses sont enregistrées dans BE-Alert. L'inscription sur www.be-alert.be est gratuite. Dans votre profil en ligne, vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 adresses. Vous pouvez donc par exemple indiquer l'adresse des membres vulnérables de votre famille, votre lieu de travail, etc

Réaction de la Ministre Annelies Verlinden, Ministre de l'Intérieur : "L'histoire a maintes fois montré que l'information rapide et fiable peut sauver des vies. Il est très important que nos concitoyens soient informés rapidement en cas d'urgence, et le système d'alerte BE-Alert joue un rôle crucial à cet égard. Un SMS émit depuis le numéro 1789, avec les instructions nécessaires, peut littéralement sauver des vies. C'est pourquoi je suis ravie que de nombreuses communes participent à la journée de test national. Elles évaluent non seulement la capacité du système, mais aussi leur propre réactivité en cas de crise, ce qui leur permet de diffuser un message d'alerte encore plus rapidement, sachant que chaque seconde compte en situation d'urgence."