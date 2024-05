Le mari de Sabine transporté en ambulance aux urgences: pourquoi n'a-t-il pas pu choisir l'hôpital de destination?

Une question de circonstances ce vendredi matin. On va parler de votre santé et de la prise en charge en cas de souci. C'est Sabine qui nous pose la question. Elle a appelé les urgences pour son mari qui est tombé dans les escaliers. L'ambulance est venue le prendre en charge et il n'a pas pu choisir l'hôpital de destination.

Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le patient qui choisit le centre hospitalier. Vous pouvez bien entendu signaler par exemple que votre cardiologue ou votre gynécologue se trouve dans tel hopital au moment où l'ambulance démarre. Vous pouvez donc suggérer, mais la décision de la destination se prend selon d'autres critères: