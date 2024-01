"Une journée sur l'ordinateur quand il y a du boulot, on ne va pas le faire": les agriculteurs veulent une simplification de leurs charges administratives

En plus des tâches manuelles inhérentes au bon fonctionnement d'une ferme, il y a des contraintes administratives auxquelles les agriculteurs sont confrontés. Cet aspect fait partie de leurs revendications, ils veulent que leurs tâches administratives soient simplifiées.

Manu Laruelle, un éleveur bovin, prend tout d'abord l'exemple de la naissance des veaux, qui doit être déclarée dans les 7 jours. "Quand on est dans des périodes où il y a plus de boulot, on ne pense pas toujours à le faire dans les délais prévus". Même constat lorsqu'il veut échanger du fumier contre du foin avec un autre agriculteur. "Il faut qu'on téléphone à l'avance à l'administration pour dire qu'on va conduire autant de tonnes de fumier chez tel voisin, alors que quand on se lève le matin, on ne sait pas toujours si on va conduire le fumier ou si on va faire autre chose", explique l'agriculteur.