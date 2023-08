Une solution pour survivre: des producteurs belges de lait s'allient pour se passer des industriels 

Le lait se vend en rayon autour d'un euro le litre, ce qui laisse aux producteurs un revenu trop faible. Des éleveurs réussissent à se passer des industriels et à se rémunérer à un prix plus juste.

Ces dernières années, plusieurs labels de lait équitable ont vu le jour. Ils promettent une meilleure rémunération des éleveurs et de plus en plus de Belges sont convaincus par la démarche. "C'est à favoriser", indique une dame en plein milieu de ses courses. "J'essaye de voir l'origine, locale et circuit court si possible", explique une autre.

Ces laits engagés coûtent en moyenne environ 20 centimes de plus par litre. Vont-ils entièrement dans la poche de l'éleveur?