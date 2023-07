Une victoire et une défaite pour Piret et Bex, bon départ pour Laenen et Goset

Inès Piret, 16 ans, et Annelore Bex, 17 ans, ont perdu leur première rencontre dans le championnat d'Europe de beachvolley pour les moins de 22 ans, mercredi à Timisoara en Roumanie. Elles ont été battues 2 sets à 1 (18-21, 22-20, 15-11) par les Slovènes Ziva Javornik et Maja Marolt (N.16) dans la poule A. Dans l'après-midi, le duo belge, classé 17e tête de série sur 32 équipes, s'est repris en disposant des Roumaines Ioana Sorina Hododi et Ionana Andreea Miu (N.24) sans concéder de set (21-16, 21-15).

Avec 3 points, elles prennent provisoirement la 2e place du classement, derrière les Slovènes (4 points) et a égalité de points avec les Kosovares Yllka Jashari et Melirona Avdullahu (N.32) qu'elles affronteront jeudi dans leur dernière rencontre de poule.

Dans le tournoi masculin, Louis Laenen et Thibault Goset (N.15) ont gagné dans la matinée leur premier match de la poule B aux dépens des Suisses Thibaud Colomb et Lino Steinmann (N.18), 2 sets à 0 (21-16, 22-20). Ils devront également affronter jeudi la Suède de Jacob Hölting Nilsson et Hampus Ekstrand (N.2) et les Roumains Vasile Breban et Denios Boldis (N.31).