Vous êtes abonnés aux embouteillages sur la route? Attention, ils peuvent avoir un réel impact sur votre santé mentale

Les bouchons ont un effet sur la santé mentale, causant du stress, de l’anxiété et de la dépression. L’environnement de la personne joue beaucoup : si des motifs de stress sont déjà présents (soucis de santé, de boulot ou de couple, par exemple), l’impact des bouchons à répétition sur la santé mentale sera plus important. "En ce moment, c'est infernal, il y a des klaxons de partout, du bruit...", témoigne un taximan bruxellois.

"Sentiment d'impuissance"

Mais d'autres automobilistes sont également abonnés aux bouchons. "C'est clair qu'à un moment donné, ça tape sur le système, et les gens pètent un câble", note un usager. Les manifestations d'agressivité deviennent alors de plus en plus fréquentes. "Injures, coups de klaxons, des gens sortent de leurs voitures", observe une dame.

En fait, coincés dans les embouteillages, on ressent plusieurs sentiments, décrits par le psychologue Jean Van Hemelrijck. "Un sentiment d'impuissance, tout d'abord, puis une explosion de colère, une rage. On ne doit pas oublier qu'il y a des gens qui se disputent au volant et qui peuvent en venir aux mains. Ce n'est pas l'embouteillage en soit le problème, c'est l'environnement autour. Si on a une vie difficile autour, à ce moment-là, tout le découragement qu'on a en nous ressort".