Vous êtes clients chez Lidl? Il va y avoir du changement dans votre magasin

De plus, il est envisagé que les clients puissent utiliser leur smartphone pour effectuer le scanning des produits. Cependant, la décision finale concernant l'utilisation du téléphone n'a pas encore été prise, et Lidl réfléchit toujours au système optimal, ainsi qu'au nombre de magasins où ce nouveau dispositif sera testé.

"C’est intéressant parce que c’est un appareil qui sert maintenant à beaucoup de choses et tout le monde en possède un. Cependant, ça n’est pas encore certain que nous voulions travailler avec un smartphone. Nous réfléchissons encore au système qui nous semble le meilleur et au nombre de magasins dans lesquels nous voulons le tester", précise la porte-parole.