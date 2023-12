Vous voulez être sûrs que votre cadeau ne va pas finir dans une armoire ou sur un site de seconde main? Voici une solution

Les sites qui vous proposent de réaliser votre liste de souhaits sont de plus en plus nombreux. Le principe est simple: vous ajoutez vos envies et vos proches les consultent en un clic.

Si les listes sont vues comme beaucoup comme une solution pour éviter les incidents diplomatiques à Noël, pour d'autres, elles abîment la spontanéité lors du déballage des cadeaux.

Les commerçants le confirment, il y a deux types de clientèles. "Il y a des clients qui arrivent avec des idées bien précises sur le jeu ou le jouet qu'ils recherchent. Bien souvent, ça provient de listes reçues", indique Julie Lanciers, la gérante d'un magasin.

"On est un magasin coup de coeur. On regarde, on n'a pas forcément besoin de quelque chose quand on rentre, mais on a le coup de coeur et on prend ça pour quelqu'un", dit Céline Marchal, la gérante d'un magasin.