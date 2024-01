Y a-t-il une véritable concurrence entre le nouveau magasin de décorations Centrakor et Trafic et Extra?

Pour l'émission "Coûte que coûte" de ce mercredi 24 janvier, Benjamin Maréchal testera pour vous le nouveau magasin de décorations, chic et pas cher : Centrakor. Cette enseigne est arrivée en 2019 sur le territoire belge en ouvrant son premier magasin à Gosselies. Actuellement, on compte huit magasins en Belgique à Waterloo, Marche-en-Famenne, Libramont, Herstal, La Louvière, Messancy et Boussu et plus de 450 en France.

Ce magasin de décorations à petit prix est le principal concurrent de Trafic, d'Action et d'Extra. Mais est-ce qu'il y a une véritable concurrence entre tous ces magasins ? Pour vérifier cette hypothèse, Benjamin Maréchal va comparer les prix de produits du quotidien de Centrakor, Trafic et d'Extra.