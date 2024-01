Martin Buxant reçoit Raoul Hedebouw ce soir dans les Puncheurs: "Les chiffres que nous avons ne lui feront pas plaisir"

La semaine dernière, "6 présidents face aux Belges" lançait la campagne électorale sur notre antenne. Ce mercredi, on continue. Martin Buxant et Christophe Deborsu reçoivent le président du PTB, Raoul Hedebouw. "Un round de 20 minutes".

Oui, ils vont monter l'un après l'autre sur notre ring politique pour des rounds de 20 minutes. Ça sera chaque semaine, en prime time et c'est Raoul Hedebouw qui ouvre le bal. Ce challenger-là, on ne doit plus vraiment le présenter. Il est l’homme politique qui a réussi à rendre l’idéologie communiste à la mode en Wallonie. Parfait bilingue, jovial, il est LA face sympathique de l’extrême gauche.

Avec mon compère Christophe Deborsu, on va voir ce qui se cache derrière le sourire de Monsieur Hedebouw. Quel programme socio-économique pour les francophones et pour les Belges s'il est élu? À quoi doit-on s'attendre, à quelle sauce va-t-on être mangés si le PTB remporte les élections?

On vous en livre déjà deux en guise d'apéro: 40% des gens qui connaissent Raoul Hedebouw estiment qu’il est dangereux pour la démocratie et 37% des Wallons et des Bruxellois interrogés estiment que Raoul Hedebouw "alimente la violence". Il est de loin le président de parti francophone qui est perçu comme le plus "dangereux" pour notre État de droit.

Ces chiffres ne vont pas faire plaisir à Raoul Hedebouw, mais en même temps, on n'est pas là pour ça. On lui demandera de réagir là-dessus. On lui demandera aussi si pour lui, la démocratie intangible ou si la révolution ouvrière qu'il appelle peut justifier quelques entorses à cette démocratie.

Qu'aura-t-on appris finalement?