Info trafic: quel est l'état des routes ce mercredi?

Vers Bruxelles, les files les plus importantes se situent sur l'E19 Anvers-Bruxelles où vos ralentissez 30 minutes entre Zemst et Machelen.

07h47

Les files habituelles

Pas d'incidents vers et autour de Bruxelles. Seules les files habituelles mais encore raisonnables ce matin.

10 minutes à ralentir sur le ring extérieur entre Waterloo et le Carrefour Léonard avec quelques légères files également en amont entre Haut-Ittre et Ophain.

En intérieur, vous ralentissez de Haut-Ittre à Hal (+8min) puis 20 minutes entre Grand-Bigard et Machelen.

Sur la E19 Anvers-Bruxelles, c'est également 20 minutes de files entre Zemst et Machelen.

Sur la E411, c'est maintenant 10 minutes à perdre entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard et 10 minutes dans les travaux entre Daussoulx et Aische-en-Refail. On signale d'ailleurs à l'instant une échelle sur la chaussée en bande de gauche avant le début des travaux à hauteur de Champion.

L'accident à Thimister-Clermont sur la E40 Aix-la-Chapelle-Liège est toujours d'actualité. 10 minutes de perdues en direction de Bruxelles.