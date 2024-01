De plus en plus de cas de non-paiement de pensions alimentaires plongent des familles mono-parentales dans la précarité: les mamans solos principalement touchées

Le non-paiement des pensions alimentaires plonge les familles dans des situations très compliquées. Dans la grande majorité des cas, ce sont les mamans solos qui en pâtissent et basculent dans la précarité. Faute de ressources suffisantes, elles réclament des aides sociales. Cette situation est de plus en plus fréquente, constate Colette Delmotte, présidente du CPAS de Nivelles.

"De plus en plus, vu la précarité qui s'installe et vu le manque de ressources, forcément, les mamans font valoir leurs droits pour survenir à leurs besoins parce que beaucoup de familles monoparentales ont des salaires précaires et donc inévitablement engendre des difficultés financières".

Selon la Ligue des familles, les 37 millions d'euros avancés l'an dernier ne reflètent qu'une partie de la réalité, car bon nombre de personnes concernées ignorent l'existence du Secal ou leurs droits à solliciter une intervention.