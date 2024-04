Décryptage - De son origine nazie jusqu'à son épopée sous haute sécurité: tous les secrets de la flamme olympique

Partager:

Ça y est, depuis 11h17, ce mardi 16 avril, la flamme olympique est allumée et brillera jusqu’à la fin des Jeux olympiques de Paris, le 11 août prochain. La cérémonie à Olympie, inspirée par les traditions antiques, précède le traditionnel relais. Origines, logistique, symbolique,… Voici tous les secrets de la flamme olympique.

La "grande prêtresse", vêtue d'une longue robe claire inspirée par la Grèce antique, allume la torche dans le sanctuaire d'Olympie, devant les ruines du temple d'Héra, vieilles de 2600 ans. Le rituel a eu lieu, presque, selon la tradition, après deux ans d'absence dû au Covid. Cette fois-ci, ce ne sont pas les rayons de l'étoile qui ont permis l'allumage, faute de soleil. Mais le moment reste tout aussi solennel. À lire aussi La flamme olympique a été allumée sur le site antique d'Olympie à 101 jours des JO de Paris Ce rituel, n'est en vérité pas si ancien. La flamme olympique non plus. "Ce sont des innovations qui ont été prises dans le courant du XXᵉ siècle", révèle Gilles Goetghebuer, rédacteur en chef des magazines Zatopek et Sport et Vie.

L'origine nazie de la flamme olympique La flamme n'a été allumée pour la première fois que le 28 juillet 1928, lors des jeux d'Amsterdam. Il n'y avait pas encore de relais. Il faudra attendre les Jeux de 1936… en Allemagne nazie. "Ces Jeux devaient montrer la grandeur du régime nazi au monde. Donc c'est là qu'a été prise cette initiative d'allumer la torche aux rayons du soleil d'Olympie et de l'amener en courant jusqu'à Berlin", admet Gilles Goetghebuer. L'idée est attribuée à Carl Diem, qui était le secrétaire général du comité olympique allemand, et qui s'inspirait, vraisemblablement, des lampadédromies organisées en Grèce antique. Mais le projet plaît à Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande du IIIème Reich : le cérémonial s'intègre bien dans la stratégie visant à se réapproprier des codes de l'Antiquité gréco-romaine pour soutenir l'idéologie national-socialiste en établissant des liens historiques entre ces deux périodes. Ils ont trouvé que c'était du plus bel effet, cette flamme qui traversait l'Europe. Et donc on a reproduit l'initiative pour les éditions suivantes Comment cette tradition a-t-elle subsisté, malgré son origine délicate ? "Les Jeux de Berlin ont été une grande réussite. C'est un peu paradoxal de le dire avec le recul, mais tout le monde en était revenu charmé par l'organisation et par la popularité de ces Jeux. Et donc ils ont trouvé que c'était du plus bel effet, cette flamme qui traversait l'Europe. Et donc on a reproduit l'initiative pour les éditions suivantes", répond l'expert.

Loin de l'idéologie nazie, le symbole de la flamme a bien évolué. Ce mardi, le président du Comité international olympique (CIO), l'Allemand Thomas Bach, a insisté sur le message d'"espoir" que porte la flamme olympique, symbole de paix dans l'Antiquité, dans un climat international marqué notamment par les conflits en Ukraine et au Proche-Orient : "Dans notre cœur à tous, nous aspirons à quelque chose qui nous rassemble à nouveau, à quelque chose qui nous unifie, à quelque chose qui nous donne de l'espoir", a-t-il souligné. Le déroulé du relais de la flamme Depuis lors, la tradition est donc, après avoir allumé la torche à Olympie, de courir jusqu'à Athènes, au stade de Panathinaïkos qui a accueilli les Jeux de 1896. Cette partie est habituellement confiée au Comité Olympique grec. Pour cette édition, c'est le champion olympique grec d'aviron Stefanos Ntouskos qui a été le premier porteur de la flamme. Il l'a ensuite remise à la nageuse française Laure Manaudou.