Signé Giltay: à 101 jours des JO de Paris, où se déroulera la cérémonie d'ouverture?

Nous sommes à 101 jours de l'inauguration des Jeux Olympiques à Paris et le doute subsiste sur la cérémonie d'ouverture qui doit se dérouler le long de la Seine.

Hier, Emmanuel Macron a jeté le trouble en évoquant l'existence d'un plan B ou même d'un plan C. Emmanuel Macron possède un talent particulier pour dire le tout et son contraire. Hier, alors qu'il inaugurait le Grand Palais, qui accueillera les épreuves d'escrime et de taekwondo, il a dit en même temps: "On veut que la cérémonie soit la plus réussie possible. C'est une première au monde, on peut le faire et on va le faire."