Décryptage – 200.000 frigos sont mal recyclés chaque année en Belgique: "Des gaz toxiques s’en échappent"

Partager:

Chaque année, un tiers des réfrigérateurs et congélateurs ne sont pas correctement recyclés dans notre pays. Concrètement, ça représente environ 200.000 vieux appareils qui disparaissent des radars. Le problème, c'est que nos vieux frigos polluent s'ils sont jetés dans la nature, car ils laissent des gaz toxiques s'échapper dans l'atmosphère. Et pour cause: le pouvoir réfrigérant de nos frigos, on le doit aux "gaz fluorés", très nocifs pour l'environnement. D'ici 2026, ces gaz seront interdits dans l'UE dans les frigos.

Le dernier rapport de Recupel, société chargée de la collecte et du recyclage d'appareils électriques et électroniques dans notre pays, tire la sonnette d'alarme: chaque année en Belgique, 200.000 frigos disparaissent des radars et ne sont donc pas recyclés. "C’est une tendance que nous voyons chaque année: autour de 200.000 frigos disparaissent", alerte Saar Bentein, porte-parole de Recupel. Pourtant, depuis 2001, les déchets d'équipements electriques et electroniques (DEEE) sont soumis à l'obligation de reprise. C'est Recupel qui en assure la collecte, le transport et le recyclage. Mais il y en a toujours qui passent à la trappe, et ce n'est pas sans conséquence... Site de recyclage de Recupel © Recupel

Les "gaz fluorés" présents dans nos frigos sont très polluants Nos frigos sont en fait extrèmement polluants, notamment à cause des gaz toxiques qui y sont présents. Jetés n'importe où, dans des dépôts sauvages, ou encore sur les trottoirs, ils polluent l'air, l'eau et le sol, et abîment même la couche d'ozone. Les recycler est donc une nécessité. Mais de quoi s'agit-il exactement? Les gaz fluorés présents dans nos frigos sont des "hydrofluorocarbures", appelés également HFC. Ils sont utilisés depuis les années 1990 pour leur propriété réfrigérante et on les retrouve dans plusieurs types d’équipements comme les climatiseurs par exemple. Ce type de gaz est responsable de fortes émissions de gaz à effet de serre et ses conséquences sur le climat sont irréversibles. Les gaz nocifs peuvent s’échapper et affecter la couche d’ozone Un frigo qui n'est pas recyclé émet autant de CO2 qu'un trajet en voiture de 7.500 km, d'après les chiffres de Recupel. Si on prend les 200.000 frigos qui disparaissent chaque année, et qui sont donc mal recyclés, cela équivaut en moyenne à 1.418.017.500 km par an, soit 35.382 tours du monde, toujours d'après les chiffres de Recupel.

Aujourd’hui, les gaz fluorés représentent même 2,5 % des émissions carbone d’Europe. Leur potentiel de réchauffement de la planète peut s'avérer plus puissant que le CO2... Ils seraient aussi la source principale des PFAS, ces "polluants éternels" nocifs pour la santé et l'environnement. D'où l'importance de bien recycler nos vieux frigos. Comment Recupel recycle nos vieux frigos? En 2022, Recupel a recyclé 23.548 tonnes d'appareils de réfrigération et de congélation, soit une augmentation de 3.6% par rapport à 2021. Mais, concrètement, comment ça marche? "La première étape du processus de recyclage implique une dépollution manuelle. C’est une étape importante puisque les gaz nocifs présents dans nos frigos sont éliminés manuellement", précise Saar Bentein. Dépollution manuelle sur un site de recyclage Recupel © Recupel Le reste du frigo est ensuite recyclé: "On va séparer, à l’aide d’un broyeur, les matières premières comme le fer et le plastique qui pourront ensuite être réutilisées", ajoute la porte-parole de Recupel. ​​​​​​Nos frigos contiennent également du cuivre et de l'aluminium. Au total, jusqu’à 98% des composants de nos frigos et congélateurs usagés sont réutilisables.