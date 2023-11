Bien utile et pratique mais "il est temps d'agir": c'est quoi le problème avec le plastique?

Le plastique est omniprésent dans notre quotidien. Bien qu'il soit très utile et pratique, il pose aussi de graves problèmes pour l'environnement. Lesquels ? Pour y voir plus clair, nous avons posé 5 questions à William Ramacciotti, commissaire de l'exposition Ordures à Liège.

Le plastique a vraiment explosé après la Seconde Guerre mondiale. Tous les objets qui étaient faits en matières plus naturelles, comme le bois ou le métal, ont progressivement été remplacés par le plastique et ne coûtent pas cher.

Il est solide et on peut avoir toutes les formes et les couleurs que l'on souhaite. Le plastique, aujourd'hui, est omniprésent. On le retrouve dans les emballages des aliments, dans le milieu médical, dans les masques qu'on a dû mettre pendant le Covid, votre boîte à tartines, des éléments pour faire la cuisine, dans les jouets, dans nos objets du quotidien,...

Mais le problème, aujourd'hui, c'est qui l'est surconsommé"

Pourquoi ça pollue si c’est recyclable ?



"Certains plastiques, on peut les recycler. Mais attention, c'est un peu une illusion. Un plastique qui se recycle, il se recycle une, deux ou trois fois maximum. En plus, à chaque phase de recyclage, on doit rajouter du nouveau plastique pour en faire un nouvel objet. Un exemple concret : grâce aux bouteilles en plastique que l'on va recycler, vous allez pouvoir obtenir un pull. Ce pull, on ne pourra plus le recycler par la suite.