"4 fois plus de pluie", "2 fois moins de neige": un météorologue dresse un bilan peu réjouissant avant Noël

Nous avons tous l'impression qu'il pleut sans arrêt depuis des semaines, sans discontinuer depuis plus d'un mois. Est-ce vérifié et juste? Nous avons posé la question au météorologue Pascal Mormal.



Le mois de novembre qui s'achève après-demain est-il plus ou moins pluvieux que d'habitude? "Il est clairement plus pluvieux que la moyenne puisqu'actuellement, pour la station de référence d'Uccle, on est déjà à 131 litres par mètres carrés, et la normale, c'est seulement 76. Il faut se rappeler qu'on a connu une période très pluvieuse entre la mi-octobre et la mi-novembre, avec localement, notamment en Flandre occidentale, jusqu'à 4 fois la moyenne qui est tombée durant 30 jours à ce moment-là."

Il a aussi un peu neigé sur les hauteurs ces derniers jours. Une fine couche qui ne tient pas beaucoup. Si on regarde le temps long, neige-t-il plus ou moins qu'avant en Belgique? "Clairement l'enneigement est en net recul en Belgique. On dispose d'une station de référence dans les Hautes Fagnes, et on a des données depuis 1976. Et si on compare les données des dix premières années avec les dix dernières années, on constate que pour une épaisseur d'au moins 10 centimètres, on est passé de 57 jours à seulement 30. On a pratiquement divisé le nombre de jours par deux en une quarantaine d'années. Ce qui montre que le recul est très marqué." Est-ce qu'il y a d'autres tendances majeures observées cette année?

"Clairement, l'année 2023 va être une fois de plus une année très chaude. Elle sera probablement dans le top 5 des années les plus chaudes. L'année 2022 était une année record, 2020 également. On voit que cette tendance au réchauffement climatique continue à se poursuivre."