Des jeunes en masse pour défendre leurs opinions à la COP28: "Personne ne parlera pour nous"

Pendant un peu plus d'une semaine, Simon et Aurel représentent la jeunesse belge à la COP 28. Pour eux, les débats sont quotidiens et matinaux. "Bien sûr, chaque jour est assez différent, mais nous commençons toujours par une réunion à 7 h avec la délégation. Après, nous avons beaucoup des réunions, comme aujourd'hui avec le Premier ministre ou avec des autres jeunes d'Europe et du monde entier" explique Simon Sterckx.

Des années de préparation pour ces jeunes

Pour être au courant des dernières avancées, Aurèle et Simon ont passé deux ans à se préparer à cette COP28. Du côté français, Julie, une jeune de 18 ans, a fait la même chose. "J'ai lu peut-être 2000 pages annotées, de documents à surligner et à connaître par cœur" dit-elle.

Dans les rues de Dubaï, les jeunes sont bien présents et plus motivés que jamais. Un phénomène que constate Julie : "Je trouve que cette année et depuis quelques années, nous sommes de plus en plus écoutés, que nous sommes de plus en plus inclus dans la délégation".