Peut-on recycler nos panneaux photovoltaïques en Belgique? "C'est un ensemble très complexe"

Entre 2022 et 2023, les installations de panneaux photovoltaïques ont augmenté de 37% dans notre pays. Qui dit plus de panneaux solaires, dit aussi plus de déchets les concernant quand ils arrivent en fin de vie. En Belgique, il y a 88 points de collecte et deux entreprises sont spécialisées dans le recyclage.

Cette année, 1000 tonnes ont été déjà recyclées contre 600 tonnes en 2022. "C'est un ensemble très complexe", indique Grégory Lewis, ingénieur en recherche et développement. "On va utiliser des lignes de traitement, des outils de séparation pour pouvoir séparer, notamment le verre des métaux, le plastique du silicium et pouvoir ensuite les purifier aussi pour les amener à des qualités qui nous permettent de les réintégrer sur le marché de la circularité."

D'ici "quelques années"

En tout, 90% du panneau est recyclé et remis sur le marché, et c'est un pourcentage qui augmente d'année en année. "Les 10 derniers pourcents vont être composés de la couche de plastique qu'on retrouve à l'arrière d'un panneau, ce qui est plus compliqué à valoriser", poursuit Grégory Lewis. "Il y a des travaux de recherche et développement qui sont en cours, qui ont été initiés il y a quelques années et qui se poursuivent et qui nous permettront d'ici quelques années d'atteindre un taux de valorisation proche de 100%."

Un recyclage de plus en plus performant, à la pointe de la technologie, un traitement financé par une taxe comprise directement dans le prix d'achat. "Il y a une contribution environnementale qui est payée, qui est de 1,5€ par panneau. Et c'est avec cet argent-là qu'on organise tout le système", souligne Johan Gossens, responsable belge de la collecte et du recyclage des panneaux solaires. "Cette contribution devrait être mentionnée aussi sur la facture quand on achète des nouveaux panneaux."

Il est possible de déposer vos panneaux dans 88 points de collecte répartis en Belgique.

Si vous vous débarrassez de plus de 40 panneaux, ils pourront directement être enlevés à domicile.