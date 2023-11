L'ONG Oxfam dénonce: les 1% les plus riches émetteraient autant de CO2 que deux tiers de l'humanité

Selon les auteurs, les 1% les plus riches (77 millions de personnes) ont généré 16% des émissions mondiales liées à la consommation en 2019, soit plus que l'ensemble des émissions liées aux voitures et au transport routier. Les 10% les plus riches sont, quant à eux, responsables de la moitié des émissions mondiales. Autre chiffre interpellant: chaque année, les émissions des 1% les plus riches annulent les économies de carbone réalisées grâce à l'utilisation de près d'un million d'éoliennes, selon l'Institut de l'environnement de Stockholm.

En 2019, la frange la plus riche de la population mondiale (1%) a généré autant de CO2 que 5 milliards de personnes, qui représentaient alors les deux tiers les plus pauvres de l'humanité, indique l'ONG Oxfam dans un rapport publié lundi, à deux semaines de l'ouverture de la COP28 à Dubaï.

"Depuis des années, nous luttons pour mettre fin à l'ère des combustibles fossiles et sauver des millions de vies. Il est plus que jamais clair que cet objectif n'est possible que si nous mettons également fin à l'ère de l'extrême richesse", estime le directeur général par intérim d'Oxfam International, Amitabh Behar.

Alors que l'objectif de limiter le réchauffement mondial à +1,5 °C apparaît de plus en plus difficile à atteindre, le rapport estime que les émissions "démesurées" des 1% les plus riches vont causer 1,3 million de décès supplémentaires liés à la chaleur, soit environ l'équivalent de la population bruxelloise, entre 2020 et 2030. Dans les pays à faibles revenus, les plus sévèrement touchés, les effets des changements climatiques exacerberont encore les inégalités, poursuit le rapport.

Pour parvenir à une transition écologique juste et rapide, Oxfam appelle les Etats à mettre fin à l'utilisation des combustibles fossiles et instaurer une meilleure redistribution mondiale des revenus. "Tant qu'ils ne seront pas imposés, les plus riches vont continuer à spolier le reste de l'humanité, à détruire notre planète et à miner la démocratie", conclut Amitabh Behar.