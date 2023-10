10.000 pas par jour pour garder la forme: est-ce une idée reçue?

Faire 10.000 pas par jour, c'est l'objectif sacro-saint de certaines personnes pour garder la forme. La kinésithérapeute Vitalie Faoro met en perspective cette croyance populaire: "10.000 pas ce n'est pas un mauvais objectif en soi, ce qu'il y a, c'est qu'il est basé sur un avis des années 1960 qui nous vient de Tokyo. Le premier producteur des podomètres qui avait mis un cadran comme une horloge avec 10.000 comme objectif." En d'autres termes, "c'était un objectif commercial au départ".

Et donc, que faudrait-il faire idéalement? "Les études nous montrent que si on arrive à 7.500, 8.000 pas, c'est déjà très bien pour notre santé", répond la kiné. Elle précise que le plus important, c'est l'évolution: "C'est de faire mieux que ce que l'on fait aujourd'hui. Augmenter le nombre de pas, peut-être mois après mois sans avoir des objectifs extrêmes." Par exemple, "si vous faites 4.000 pas par jour, mais que vous augmentez de 1.000 pas tous les mois, c'est déjà très bien".