Chanter, boire, danser et casser des assiettes, au coeur des nuits de fête en Grèce

Et soudain les noceurs lancent et brisent des piles d'assiettes blanches aux pieds du chanteur!

Un artiste en chemise léopard chante la passion, des femmes en lamé et talons hauts brassent l'air à deux mains, des œillets rouges et roses virevoltent.

Certains clients endimanchés transpirent sur des airs sirupeux tandis que Pavlos Spiropoulos, chauffeur en semaine et chanteur le week-end, reprend des histoires d'amour qui s'étirent.

"Quand on m'envoie des assiettes et des fleurs, je me sens heureux car j'ai le sentiment de faire du bon travail et que le public m'aime", souligne l'homme de 51 ans dont 32 à chanter le répertoire de la variété grecque.

"Pour les clients (briser des assiettes), c'est une manière de se défouler, renchérit Vassilis Miggas, 56 ans, propriétaire de l'établissement. C'est aussi une manière de montrer aux chanteurs: 'Tu es bon, ça me plaît!'".