Au musée d'Orsay, des hommes vivants et peints sans pudeur par Gustave Caillebotte

Partager:

Des hommes rabotant un parquet, sortant du bain ou se promenant sous la pluie, peints comme s'ils s'étaient laissé surprendre par un ami photographe : c'est la prouesse réalisée par Gustave Caillebotte (1848-1894), auquel le musée d'Orsay consacre une exposition inédite. Environ 140 oeuvres et documents, dont 65 peintures représentant "la majorité de ses chefs d'oeuvre", ainsi que nombre de dessins et d'études préparatoires sont présentés à partir de mardi et jusqu'au 19 janvier, selon Paul Perrin, directeur des collections du musée et commissaire de l'exposition, intitulée "Caillebotte, peindre les hommes".

Deux oeuvres emblématiques de son travail en sont à l'origine: "Partie de bateau", acquise en 2022 par Orsay, et "Jeune homme à sa fenêtre", acquise en 2021 par le J. Paul Getty Museum de Los Angeles, partenaire du musée d'Orsay avec l'Art Institute de Chicago, tous deux prêteurs et qui accueilleront l'exposition en 2025. On y voit deux hommes, peints avec un "cadrage de génie qui fait toute la singularité de Caillebotte", pour M. Perrin. Le premier rame énergiquement, manches retroussées, face au "regardeur" qui semble assis dans la même barque. Le second observe les toits de Paris depuis sa fenêtre, de dos, observé de très près par le peintre. L'exposition, la première consacrée au peintre à Orsay depuis son ouverture en 1986, est construite chronologiquement, des années 1870 à 1894, autour de ces figures masculines : frères, amis, sportifs avec qui il rame et fait de la voile, ouvriers, passants qu'il croise en allant au café, près de la gare Saint-Lazare ou sur les Grands Boulevards.

Ils représentent "deux-tiers de sa peinture de figures, contrairement à Manet, Degas ou Renoir pour qui la modernité est plutôt incarnée par des figures de femmes" et composent "une sorte d'autofiction personnelle, reflet de sa propre identité", explique M. Perrin. - "Raboteurs de parquet" - STEPHANE DE SAKUTIN Parmi les chefs d'oeuvre exposés, les "Raboteurs de parquet" (1875), habituellement montré à d'Orsay, et ses études préparatoires, montrant à quel point l'artiste a observé et travaillé chaque geste et posture avant de réaliser son tableau. Autre pépite, "Le Pont de l'Europe" dans sa version de 1876, représentant des passants et un chien longeant de lourdes structures en fer et balustrades au-dessus de la gare Saint-Lazare, et dans celle de 1877, zoomée, montrant trois hommes regardant au travers des structures métalliques d'où s'échappe la fumée d'un train.