Edition spéciale du RTL info 19h depuis Kourou ce mercredi, où le Roi Philippe assistera bientôt au lancement d'Ariane 5

Vous ne l'ignorez plus: le Roi est actuellement en Guyane pour le lancement d'un satellite dédié à l'exploration de Jupiter. Il assistera jeudi (dans l'après-midi, si la météo le permet) depuis le centre spatial de Kourou, au lancement de la fusée Ariane 5, qui mettra en orbite un satellite dédié à l'exploration de la plus grande planète de notre système solaire.

Le roi a atterri dans la nuit de mardi à mercredi en Guyane:

Un satellite un peu belge...

Le Roi est accompagné de son fils Gabriel, et aura l'occasion de s'entretenir avec les membres belges de l'ESA et des représentants d'entreprises impliquées dans le projet. Parmi elles figurent notamment l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique (IASB), qui a travaillé au développement d'un spectromètre imageur visible et infrarouge, l'Observatoire royal de Belgique ou encore l'Institut Star de l'ULiège.