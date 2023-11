Évolution de la langue et écriture inclusive: voici l'avis d'Amin Maalouf, écrivain et secrétaire perpétuel de l'Académie française

Martin Buxant: Vous êtes également ce qu'on appelle un "immortel". Vous êtes membre de l'Académie française. Vous avez été élu à la tête de cette Académie française le 28 septembre dernier. L'Académie française existe depuis 400 ans. Votre rôle, votre charge, c'est quoi? Vous êtes le défenseur de la langue française dans le monde?

Amin Maalouf: Il y a la défense, il y a aussi la nécessité de favoriser le rayonnement de la langue. Ce n'est pas simplement un rôle de protection ou de conservation. C'est aussi un rôle un peu conquérant. On a envie que la langue soit connue, soit répandue, et surtout, on a envie que la langue française soit présente dans tous les domaines, scientifiques et autres.

Martin Buxant: Donc elle doit évoluer, cette langue française, avec la société?