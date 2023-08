Indochine, Placebo et The Prodigy en têtes de l'affiche alléchante du Ronquières Festival

La 11e édition du Ronquières Festival débutera vendredi après-midi autour d'une affiche inédite et alléchante portée, notamment, par Indochine, Placebo et The Prodigy. Les portes du site s'ouvriront à 14h30, quelques heures après celles du camping qui doit accueillir quelque 5.000 personnes.

Le festival attend cette année près de 80.000 visiteurs en trois jours, du 4 au 6 août. La journée de vendredi est déjà complète avec 28.000 festivaliers. Il reste quelques tickets pour les journées de samedi et de dimanche. Le programme, nourri de 44 groupes et artistes, se déclinera sur trois scènes implantées au pied du Plan incliné. La capacité du site a été revue à la hausse en 2023 et s'étend sur environ 15 hectares auxquels s'ajoutent une vingtaine d'hectares pour le camping et le parking. Environ 1.200 bénévoles collaborent à la bonne tenue de l'événement.

La journée de vendredi sera rythmée par les concerts d'Indochine, Louis Attaque, Adé, The Subways ou encore Kid Noize. Placebo, Juliette, Armanet, Ofenbach, Pierre de Maere et Kaky porteront le programme de samedi, alors que The Prodigy, Shaka Ponk, Franz Ferdinand, Benjamin Biolay et Jeanne Added se partageront les scènes le dimanche.