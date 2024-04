Jean-Jacques Debout, une vie en chansons "pour ne pas oublier"

"A 84 ans, c'est sans doute mon dernier album. J'y résume ma vie en chansons avec les souvenirs des moments vécus": avec "Frida Kahlo", Jean-Jacques Debout publie quatorze titres inédits teintés de nostalgie et de mélancolie "pour ne pas oublier".

"J'y ai mis tout ce qui me tient à cœur, sans chercher, pour la première fois, à faire un tube", confie à l'AFP l'auteur-compositeur révélé en 1958 avec "Les Boutons dorés" et qui a écrit de nombreux titres pour Johnny Hallyday ("Pour moi la vie va commencer"), Sylvie Vartan ("Comme un garçon"), Dalida ("Comme disait Mistinguett"), Michel Delpech, Edith Piaf et Yves Montand.