La chanteuse et scénariste Emmanuelle Mottaz est décédée à 59 ans

Après avoir sorti quatre albums ("Premier Baiser", "Emmanuelle", "Tu seras à mes pieds (Poor rotten baby)", "Aquarelle et jeunes filles") et une compilation, Emmanuelle Mottaz est devenue scénariste pour AB Productions. Elle a notamment travaillé sur les séries "Hélène et les Garçons", "Les Filles d'à côté" et "Les Vacances de l'amour".

Dans les années 2000, Emmanuelle Mottaz a abandonné sa carrière de chanteuse et de scénariste et s'est reconvertie dans le cinéma, la production et la photographie.