La Nobel autrichienne de littérature Elfriede Jelinek distinguée par la France

La France a remis dimanche à la Nobel de littérature autrichienne Elfriede Jelinek les insignes de Commandeur dans l'ordre des Arts et des Lettres, venant récompenser une oeuvre "monumentale" et "vigilante".

Elle "concourt toujours à la liberté et le plus souvent à la liberté des plus faibles", a ajouté le diplomate, récemment nommé président de la Bibliothèque nationale de France.

L'artiste, qui n'apparaît que très rarement en public et décline d'ordinaire les honneurs, a "remercié" la France et évoqué sa relation avec la langue française, "venue de l'enfance" et qu'elle maîtrise très bien.

Elfriede Jelinek, 77 ans, est l'un des écrivains de langue allemande les plus lus et les plus étudiés en France. Depuis 2009, elle fait partie des dix auteurs germanophones prescrits par l'éducation nationale.