La Nuit des Chœurs revient à l'abbaye de Villers le dernier week-end du mois d'août

Six ensembles vocaux de renommée internationale donneront une nouvelle fois le meilleur d'eux-mêmes dans les ruines majestueuses et séculaires de l'ancienne abbaye cistercienne de Villers-la-Ville les 30 et 31 août prochains à l'occasion de la nouvelle édition de la Nuit des Choeurs, indiquent mercredi les organisateurs du traditionnel concert-promenade de fin d'été en Brabant wallon.

Les concerts auront lieu de 18h30 à 23h30 durant les deux soirées, avec une apothéose prévue à 23h45, lorsque l'ensemble des formations se rassemblent sur la scène principale pour un ultime concert sous un feu d'artifice.

Les amateurs pourront notamment applaudir cette année l'ensemble a capella israélien Voca People, les Irlandais du Chœur Celtique Anúna mais aussi les Italiens du groupe Venice Vocal Jam sans oublier le groupe Abba by For You Acapella qui vient de Slovaquie ainsi que le Chœur de l'Opéra royal de Wallonie et la London Community Gospel Choir.