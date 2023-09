Le Festival des Libertés interrogera les "Dominations" en concerts et docus du 12 au 21/10

Comment identifier les mécanismes culturels, politiques, institutionnels qui sont à l'origine de la création des normes et des inégalités? Quels contre-pouvoirs pour plus de démocratie? Comment lutter pour un avenir juste et digne pour toutes et tous? C'est artistiquement et festivement que l'événement, organisé par l'association Bruxelles Laïque, tentera d'apporter sa pierre à la réflexion sur les dominations, fil rouge de cette édition.

Pour nourrir cette approche, 20 documentaires sont à l'affiche dont "La Peine", de Cédric Gerbehaye, une immersion dans une prison bruxelloise qui épouse le quotidien des détenus, agents pénitentiaires et directeur pour révéler les fêlures et espoirs de ces hommes et femmes.