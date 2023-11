Le Festival international du film de comédie débute à Liège en présence de Nathalie Baye

Le Festival international du film de comédie de Liège (FIFCL) a été officiellement lancé jeudi avec la présentation à la presse des huit membres du jury international, en la présence de Nathalie Baye, invitée d'honneur de cette 8e édition qui se déroulera jusqu'au 6 novembre. Lors de la conférence de presse, l'actrice française - visage de l'affiche du festival - est brièvement revenue sur sa carrière et plus précisément sur sa rencontre avec François Truffaut, qui l'avait engagée à sa sortie du conservatoire pour jouer dans "La Nuit américaine", en 1973.

"J'ai quand même eu une fée au-dessus de ma tête", a-t-elle admis. "Mais la chance seule ne suffit pas, j'ai beaucoup travaillé. C'est un métier assez cruel: on peut être oublié très rapidement", a ajouté celle qui a obtenu quatre César. La célèbre académie française du cinéma l'a en effet sacrée deux fois "meilleure actrice" pour "La Balance" (1983) et "Le Petit Lieutenant" (2006) et deux fois "meilleure actrice dans un second rôle", pour "Sauve qui peut (la vie)" (1981) et "Une étrange affaire" (1982).

Dans la Cité ardente, celle qui ne se destinait pas initialement au grand écran recevra un Taureau d'Or pour l'ensemble de sa carrière, riche d'une centaine de films dont plusieurs comédies, lors de la cérémonie d'ouverture qui débutera jeudi soir à 20h15 au Forum de Liège. Une dalle à son nom sera aussi inaugurée sur le "Walk of Fame" local situé rue Pont d'Avroy.