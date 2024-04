Le film allemand "La salle des profs" remporte le prix LUX du public européen

Le film allemand "La salle des profs" (Das Lehrerzimmer) a reçu mardi soir le prix LUX du public européen, organisé par l'Académie européenne du cinéma et le Parlement européen, annonce ce dernier dans un communiqué.

Réalisé par Ilker Çatak, ce film raconte l'histoire de Carla, une jeune professeure de lycée, qui se distingue de ses collègues par son idéalisme. Lorsqu'une série de vols non résolus envenime l'atmosphère au sein du personnel enseignant, Carla décide d'enquêter. Avec l'aide d'une caméra cachée et à la surprise générale, elle découvre le voleur, mais sa révélation libère des forces qui deviennent progressivement incontrôlables et place Carla face à un dilemme insoluble.

Le film a été nommé en 2024 pour l'Oscar du meilleur film international.