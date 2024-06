Le projet d'extension du musée Mayer van den Bergh est prêt

Aménagé par la mère de Fritz Mayer van den Bergh après le décès de celui-ci à l'âge de 43 ans, le musée renferme plusieurs bijoux de l'histoire de l'art, dont une collection de tableaux et gravures de Pieter Bruegel l'Ancien. Les visiteuses et les curieux peuvent notamment y admirer l'étonnant "Margot la Folle", une toile mystérieuse dont "on n'a pas encore percé tous les secrets", souligne l'institution culturelle. Depuis 1951, la ville d'Anvers est devenue la gestionnaire du musée.

L'ancienne maison de la famille Mayer van den Bergh deviendra ainsi la nouvelle porte d'entrée du musée et comprendra également une boutique, un jardin intérieur semi-public, des salles pour les expositions temporaires et un espace éducatif.

Celui-ci fermera ses portes entre 2025 et 2029, pour la durée des travaux d'agrandissement et de rénovation. Entre-temps, une grande partie de la collection restera visible, grâce à un déménagement temporaire au musée Maagdenhuis.

"Le musée Mayer van den Bergh est, avec plus de 50 œuvres d'art figurant sur la liste des chefs-d'œuvre flamands, un joyau caché de notre ville", a déclaré l'échevine anversoise de la Culture Nabilla Ait Daoud (N-VA). "Avec l'extension prévue, il ne sera plus caché. Le musée pourra également mettre encore plus l'accent sur l'intimité et l'authenticité, ce qui ne fera qu'améliorer l'expérience du visiteur."