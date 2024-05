Salvatore Adamo s'exprime pour la première fois depuis son malaise: "Je suis resté une semaine à l'hôpital"

Jamais il ne s'était exprimé depuis son malaise. On ne savait pas ce qu'il s'était passé. L'artiste de 80 ans a choisi RTL France pour donner de ses nouvelles et rassurer ses fans.

Pour la première fois, Salvatore Adamo s'exprime après avoir été victime d'un malaise. C'était le 18 octobre dernier, quelques heures avant de monter sur la scène du Grand Rex, à Paris. Le concert est annulé. Et de nombreux autres dans la foulée. Un report, puis un second. Au final, des mois de convalescence.

"J'ai eu un oedème pulmonaire dû au stress, à la fatigue. J'avais fait beaucoup de choses et ça m'a pris un peu plus de six mois pour me rétablir. J'ai eu un infarctus à 40 ans, donc cela laisse des petites séquelles. De ce côté-là, je ne dois pas abuser. Bien sûr, le fait d'avoir un oedème pulmonaire, cela pouvait jouer sur le coeur, c'est pour ça qu'il était important que je prenne du repos", explique le chanteur au journaliste français Steven Bellery.