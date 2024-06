Un des plus anciens livres existants vendu aux enchères plus de 3,6 millions d'euros

Un recueil de textes liturgiques chrétiens rédigés en copte présenté par Christie's comme "l'un des livres les plus anciens existants" a été vendu aux enchères 3,06 millions de livres sterling (3,63 millions d'euros) mardi à Londres sous le nom de Crosby-Schøyen Codex, a annoncé la maison de vente.

Il est aussi le plus ancien livre appartenant à une collection privée dans le monde.

Ce manuscrit écrit en copte sur du papyrus entre le milieu du 3e siècle et le 4e siècle, selon les experts, est "le plus ancien livre de textes liturgiques chrétiens", incluant notamment la Première épître de Pierre ou encore le livre de Jonas, souligne Christie's.

Il avait été découvert avec d'autres papyrus et parchemins au début des années 1950 en Égypte et acquis par un collectionneur suisse, Martin Bodmer, avant de changer de mains à plusieurs reprises durant les décennies suivantes.

Composé de 51 feuilles (sur les 68 constituant le livre d'origine) préservées aujourd'hui entre des plaques de plexiglas, chaque page contenant entre 11 et 18 lignes écrites sur deux colonnes, ce texte a été rédigé par un scribe unique.

Il doit son nom à une donatrice américaine Margaret Reed Crosby, ayant permis à l'université du Mississippi de l'acquérir, et au collectionneur norvégien Martin Schøyen, son dernier propriétaire.

Cette vente est loin des records atteints par certains autres manuscrits anciens, comme le Codex Sassoon, la plus ancienne bible hébraïque, vendu l'an dernier pour plus de 38 millions de dollars (38,5 millions d'euros) par Sotheby's à New York.