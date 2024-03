6 mois avec le Google Pixel 8: que vaut le premier "petit" smartphone de Google disponible en Belgique ?

Partager:

Dans la lignée de son prédécesseur, le Google Pixel 8 ne cherche pas à bouleverser les acquis mais à les affiner. Avec des améliorations techniques ciblées et une promesse renforcée de durabilité, ce nouveau venu fait presque tout bien, sans excès.

La série Pixel de Google est bien connue pour ses qualités photographiques depuis son arrivée en Europe avec la troisième génération en 2018 - en Belgique, l'histoire n'a commencé qu'en 2023 : À lire aussi Les tests de Mathieu : Google a sorti son smartphone en Belgique, est-il le roi d’Android capable de détrôner l’iPhone ? Avec le temps, la concurrence a su évoluer, obligeant les Pixel à innover. Le Pixel 8, boosté par un petite dose d'intelligence artificielle, promet non seulement d'améliorer l'expérience photographique mais aussi de simplifier le quotidien de l'utilisateur, malgré certaines limitations géographiques. Face à une concurrence accrue et un prix revu à la hausse - 799 € pour la version 128 Go, mais il est déjà en promo à 699€ - le Pixel 8 se positionne actuellement face au haut du milieu de gamme, assez loin des récents Samsung Galaxy S24 (899€) et Xiaomi 14 (999€).

Je l'ai utilisé durant 6 mois et voici mon bilan. Look et prise en main. Reprenant les codes esthétiques de ses prédécesseurs depuis le Pixel 6, le Pixel 8 se distingue par une légère réduction de poids et de dimensions, tout en préservant l'essence de la gamme. C'est subjectif, mais j'apprécie le design, qui permet de se démarquer clairement de la concurrence, tout en restant reconnaissable au fil des ans. Doté d'un écran de 6,2 pouces et de finitions en verre Gorilla Glass Victus, il offre une expérience tactile agréable et une bonne résistance aux chutes. Il est tombé deux fois, protégé bien sûr, et il n'y a aucune séquelle... Quant au rose de mon modèle de test, il est aussi élégant que passe-partout. ©RTLinfo Photo. Malgré une concurrence féroce, le Pixel 8 propose un module photo convaincant (un capteur principal de 50 MP identique au 8 Pro, un très grand-angle de 12 MP). Google mise toujours autant sur un traitement d'image avancé pour se distinguer, et ça fonctionne: les photos sont quasiment toutes très réussies, tant dans les effets de profondeur (floutage avant ou arrière-plan) que dans la lumière. Il ne manque qu'un vrai zoom optique, mais on parle d'un appareil à 699€... ©RTLinfo

Performances. Grâce à sa puce maison gravée en 4 nm, le Pixel 8 affiche d'excellentes performances. J'ai rencontré à tout moment une expérience utilisateur fluide et réactive, y compris dans les jeux grâce à son nouveau GPU offrant des technologies avancées comme le raytracing. Autonomie. Avec une batterie légèrement plus grande que son prédécesseur, le Pixel 8 offre une autonomie correcte, bien que légèrement inférieure à mes attentes. Un jour, pas plus... La recharge est plus rapide que sur le Pixel 7, mais on plafonne à 27W, ce qui est très peu (et le chargeur n'est pas fourni...). ©RTLinfo Écran. Le Pixel 8 n'a pas à rougir face aux leaders du marché. Son écran OLED de 6,2", rafraîchi à 120 Hz, et sa luminosité maximale accrue, offrent une lisibilité optimale même sous un soleil éclatant. Google prouve encore sa maîtrise en termes d'affichage haut de gamme. Qui dit petit écran, dit petit téléphone. Le Pixel 8 est donc très agréable à prendre en main et se compare aux Galaxy S24, Xiaomi 14 et iPhone 15. Un format que j'aurais presqu'envie de qualifier de "poche", finalement très pratique.