Les tests de Mathieu: cette smartwatch sous Android a corrigé le principal défaut de sa catégorie, faut-il craquer ?

Partager:

OnePlus, fabricant de smartphones apprécié pour son style et son rapport qualité-prix au niveau des smartphones, retente l'aventure de la montre connectée, un objet devenu très populaire auprès du grand public. Sa nouvelle proposition, sobrement baptisée Watch 2, coûte 299€. Elle a un argument en béton: proposer du WearOS (donc l'accès aux applications Android) affichant une autonomie de 4 jours. Inédit !

Si vous voulez suivre votre activité physique avec un appareil à votre poignet, comme de plus en plus de personnes dans le monde (la croissance est forte et constante dans les pays industrialisés), vous avez plusieurs choix. Le premier est de vous contenter de ce qu'on appelait auparavant un tracker, ou bracelet d'activité. La technologie ayant évolué (miniaturisation, amélioration des batteries), ces bracelets sont désormais équipés d'un bon petit écran couleur affichant les infos de base, et d'une application pour smartphone permettant de suivre votre activité (pas, sport, sommeil) et vos données de santé (rythme cardiaque). Le tout pour moins de 50€ (exemple: le récent Xiaomi Smartband 8). À lire aussi Les tests de Mathieu: un smartphone équipé d'objectifs Leica, ça peut tout changer L'autre option est de se choisir une belle montre connectée, ce qu'on appelle souvent une smartwatch. De plus en plus populaires depuis la Watch d'Apple, ces smartwatches se déclinent de nombreuses manières et, à côté des (très bons) acteurs indépendants comme Garmin et Withings, le duel Apple – Google se poursuit sur votre poignet. Effectivement, Android Wear OS, dans sa version 4, convainc de plus en plus de fabricants, y compris Samsung. Le dernier en date est OnePlus, bien connu pour ses smartphones à l'excellent rapport qualité-prix. Après une première Watch un peu timide en 2021 (voir mon test), la seconde itération, sortie il y a quelques semaines, est nettement plus ambitieuse. Son design sobre est élégant, elle ressemble vraiment à une montre grâce à son boîtier en acier inoxydable de 46 mm et ses deux boutons (dont une molette qui tourne cependant dans le vide). Son écran tactile AMOLED de 1,43" offre une luminosité adaptative. Son prix est de 299€ pour le lancement via le site de OnePlus (prix "normal": 329€).

La polyvalence d'Android, avec (enfin) 4 jours d'autonomie Le principal défaut des montres Android Wear OS est clairement leur autonomie. Même la récente Pixel Watch 2, pourtant fabriquée par Google qui maîtrise donc matériel et logiciel, ne tiendra pas deux jours sans recharge. La raison est simple: Wear OS, c'est Android, et donc un immense magasin d'applications – certaines gourmandes en énergie - et une communication constante avec le smartphone (notification, appel entrant, etc). ©RTLinfo Et pourtant, après deux semaines de test, je peux vous le confirmer: la Watch 2 de OnePlus, après trois jours complets d'utilisation, vous prévient le quatrième qu'elle a encore 20% de batterie, et vous propose de passer en mode d'économie d'énergie (pas de liaison avec le smartphone) pour rester utilisable durant quelques jours. OnePlus annonce une autonomie de 100h (donc 4 jours et 4 heures) en mode 'Smart', qui est le mode normal, avec toutes les fonctionnalités et notifications activées. Ça correspondant assez bien à mon constat. On peut donc partir en week-end sans se soucier de la batterie de sa montre, ce qui est plutôt positif vu qu'on est déjà obligé de le faire avec son téléphone.

Comment OnePlus y parvient ? En séparant la puissance de calcul sur deux chipsets distincts. Les tâches les plus exigeantes (et qui drainent la batterie) sont exécutées par le Snapdragon W5, les tâches plus basiques et moins énergivores par ce que OnePlus appelle une 'puce d'efficacité'. "Nous avons apporté d’importantes mises à jour à l'interface hybride de Wear OS afin de pouvoir prendre en charge de nouvelles fonctionnalités qui s'exécutent sur l'innovante architecture à double processeur de OnePlus", explique John Renaldi, directeur principal des produits et du design chez Wear OS by Google, dans un communiqué. © OnePlus Grâce à cela, la batterie de 500 mAh (c'est un peu plus que la moyenne, et c'est beaucoup plus que la Pixel Watch 2, plus petite, avec ses 306 mAh) tient 4 jours, et se recharge en 1h pour autant que votre chargeur délivre au moins 7,5W en sortie (ce qui est plus que probablement le cas). Une interface de montre qui va à l'essentiel