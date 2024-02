Les tests de Mathieu: qui a dit que les montres connectées devaient être moches ?

Les smartwatches peuvent aussi être luxueuses, voire belles (même si c'est souvent subjectif). La preuve avec la récente ScanWatch Nova de Withings, vendue 599€. Toute sa "health-tech" est dissimulée par un écrin métallique des plus classiques, mais des plus réussis.

Withings n'est peut-être pas encore très connue aux yeux du grand public, mais c'est pourtant une petite entreprise européenne (française, même) qui brille sur la scène en croissance constante de la "santé connectée". Un mot qui reflète d'ailleurs mal les enjeux des développements de Withings, et du secteur en général: alléger la médecine curative (quand vous êtes malades, vous allez voir des médecins) avec des technologies préventives (détecter des problèmes avant qu'ils ne deviennent des maladies). Au-delà de l'aspect commercial (Withings est une entreprise privée qui doit gagner de l'argent), il y a une vision indéniable de l'intérêt collectif: tenter de soulager des soins de santé qui coûtent de plus en plus cher et qui sont de moins en mois accessibles (pénurie de personnel), avec une approche de surveillance "personnelle" à la maison.

599€, c'est une belle somme pour une montre connectée. Bien entendu, Withings est l'un des plus innovants et des plus complets dans le suivi de la santé, grâce à la large panoplie d'appareils capables de mesurer de plus en plus de données physiologiques. Exemple: avec la ScanWatch 2 et la ScanWatch Nova, il y a un suivi continu de la température corporelle - voir mon test de la ScanWatch 2 qui partage toutes les caractéristiques de la Nova:

Si on passe de 349€ (ScanWatch 2) à 599€ (Nova), c'est uniquement pour la finition de la montre. Les capacités technologiques sont identiques, seule la résistance à la profondeur sous-marine est plus importante pour la Nova, qui se revendique "montre de plongée" (10 ATM contre 5). Anecdotique, me direz-vous. Les 250€ de différence s'expliqueront principalement par le boîtier en inox aux bords polis, l'aiguille et l'index Super-LumiNova (phosphorescents, donc) en relief, le verre en saphir et la lunette rotative en céramique. Et puis le bracelet métallique, bien entendu, que l'on pourra ajuster aisément grâce au petit matériel fourni dans la grande boite de la Nova, qui contient également un bracelet en silicone doux de la couleur du cadran. Bref, une version "de luxe" de la ScanWatch 2, qui reste dans le très classique, mais qui est assez classe avouons-le.

Quelques irritations logicielles

Withings n'a pas l'armée de développeurs d'Apple ou Google, tandis que l'entreprise française concentre ses efforts sur le développement des produits de santé 2024 dont je vous ai parlé. C'est sans doute la raison qui explique les petites imprécisions logicielles dans certaines configurations ; imprécisions qui n'existaient pas sur les modèles précédents. A titre d'exemple, Withings a très récemment mis à jour son application et le logiciel de la montre, car celle-ci drainait la batterie de certains smartphones (dont tous les Pixel de Google) sous Android 14 à cause d'une communication "montre-téléphone" problématique (notifications des applis et des appels au poignet). Ce point s'est donc amélioré, mais j'ai noté d'autres petits détails, comme le mode QuickLook erratique (quand vous soulevez la montre, le cadran peut afficher la date et d'autres icônes) ou quelques mesures qui ne s'actualisent pas directement dans l'application. Des petits problèmes qui soulignent la difficulté de concevoir et entretenir une application rassemblant toujours plus de données, en lien avec un matériel externe (des smartphones Android aux configurations très variées), un problème que ne connaît pas Apple avec sa Watch.