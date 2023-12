Les tests de Mathieu: la smartwatch qui cache bien son jeu revient avec la mesure votre température corporelle… en continu

C'est décidément la saison des montres connectées. Après la très attendue (mais un peu décevante) Pixel Watch 2 et l'excellente Garmin Venu 3, c'est le fleuron français de la santé connectée, Withings, qui dégaine une mise à jour de sa ScanWatch, sobrement baptisée ScanWatch 2 (349€). La particularité de la ScanWatch, c'est d'être un concentré de suivi de la santé et de l'activité physique, caché sous une montre élégante qui ressemble… à une montre, avec ses aiguilles et sa molette. Seul indice qui trahit la présence d'électronique: un petit écran circulaire sur le haut de la montre. C'est d'ailleurs cet écran, affichant désormais plus de pixels, qui est la principale nouveauté du modèle 2, sorti cet automne, soit 3 ans après le modèle originel, et 2 ans après une version plus robuste et métallique (ScanWatch Horizon). Une interface (forcément) minimaliste

Cet écran est une interface basique, gérée avec la molette 'clicable'. Il affiche les paramètres de base, l'activation/vérification de l'alarme (pas le réglage), et certaines mesures de la montre, à choisir via l'excellente application Withings, récemment mise à jour et plus conviviale. Si on active l'option QuickLook, cet écran affichera la date et une icône indiquant si une alarme est réglée et si le QuickLook est activé, et ceci dès que vous lèverez le poignet. Durant mon test, cependant, cette option n'a pas fonctionné correctement ; probablement qu'une mise à jour va rapidement corriger cela. Si l'option est désactivée, il suffit d'appuyer sur la molette et vous verrez ces infos. À lire aussi Les tests de Mathieu : Google a sorti son smartphone en Belgique, est-il le roi d’Android capable de détrôner l’iPhone ? Nouveauté avec l'écran mieux défini, même s'il reste en affichage basique blanc sur noir: il y a davantage d'informations, et la ScanWatch 2 peut afficher l'une des nouveautés que Withings prétend être "une première mondiale": le suivi constant de la température corporelle. On découvre, surtout via l'application smartphone, que cette température varie naturellement sur 24h, avec -0,5° au cœur de la nuit, +0,5° vers 18h et jusqu'à +1,5° lors des entraînements. Une théorie vérifiée par dans la pratique, du moins dans mon cas. Withings évoque, à terme, un intérêt médical, notamment pour la détection des maladies, et un intérêt sportif, pour la mesure du temps de récupération. A l'heure actuelle, en attendant ces fonctionnalités, je ne vois trop à quoi sert cette mesure constante. Un design sobre et élégant

Les informations affichées sur la montre sont réduites à la base, vous l'avez compris. Withings part donc du principe que si vous achetez une ScanWatch, c'est parce que vous aimez les montres et lire l'heure sur des aiguilles, tout en ayant un tas de capteurs et de suivi santé/activité. La montre est bien construite et à 349€, vous n'êtes vraiment pas volé. Elle est aussi jolie et soignée qu'une montre classique, avec un boitier et une molette en acier inoxydable, de belles aiguilles, tout en étant bourrée d'électronique. Il existe différence version, celle de mon test est plutôt originale: la "Pearl White" en 42 mm. Son poids est plus élevé que la moyenne, vu la taille et les matériaux: 52,6 grammes. C'est plus que les récentes Garmin Venu 3 (46 gr) et Pixel Watch 2 (31 gr sans bracelet). A noter: pour la charge, Withings opte désormais pour un intelligent petit boitier à clipser sur la montre, connectable à n'importe quel chargeur USB type C: Votre santé avant tout Withings ne s'en cache pas, et l'absence de puce GPS intégrée dans la montre le confirme (il faut passer par le smartphone, qui devra donc vous accompagner lors de vos entraînements de course): la ScanWatch n'est pas une montre sportive. Comme tout l'écosystème matériel (balances, thermomètres, tensiomètre, bientôt un analyseur d'urine) et logiciel (l'application Withings, l'abonnement Withings + pour explorer davantage de données et accentuer le coaching), c'est surtout un dispositif de suivi de votre santé.

Electrocardiogramme, taux d'oxygène dans le sang, relaxation, analyse du sommeil, suivi constant de la température corporelle: le but des capteurs (voir photo ci-dessus) est bien d'avoir une vision sur ses données physiologiques. On est à la limite des examens médicaux (il manque l'analyse du sang, c'est une autre paire de manches), et on obtient une vue d'ensemble avec des signaux qui peuvent vous encourager à bouger plus, consulter un médecin, changer vos habitudes de sommeil, etc. Withings a même développé un score d'amélioration de santé, une mesure sur le moyen et long terme, qui se base sur l'ensemble des données analysées (voir copie d'écran ci-dessous). Conclusions Toujours aussi pointue au niveau de l'analyse des données de santé, la ScanWatch 2 explore un nouveau capteur: la mesure constante de votre température corporelle. Si les vrais enseignements à tirer de ces mesures nécessiteront des développements logiciels (certains sont promis dans les prochains mois), Withings se positionne plus que jamais comme l'entreprise d'électronique grand public la plus exhaustive au niveau du suivi de l'activité physique, et plus globalement de la santé du bien-être des utilisateurs. Pour 349€, vous obtenez une montre très élégante ; seul le petit écran, avec une définition de pixels améliorée, trahit la quantité importante de technologie embarquée. A noter: Withings +, un abonnement coûtant une petite dizaine d'euros par mois, est nécessaire pour débloquer tout le potentiel logiciel de l'application (notamment le score d'amélioration de la santé évoqué à l'instant, mais aussi des entraînements, des recettes, des programmes, etc).