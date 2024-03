Les tests de Mathieu: l'affichage tête haute disponible pour les coureurs et les cyclistes, comment ça marche ?

Les lunettes Engo 2 intègrent un petit dispositif placé au niveau du support nasal, qui projette des infos sur l'intérieur du verre de la montre. Quand vous les portez, vous avez l'impression que ces infos sont situées 1 mètre devant vous environ, au milieu en haut et au centre de votre champ de vision. C'est de la réalité augmentée : vous voyez bien la route, mais sur la route s'affichent en surimpression des données sportives telles que le rythme cardiaque, la distance parcourue, la durée de l'activité, etc… (tout dépend de la source des données, voir plus bas).

Comment ça marche ?

Si c'est Engo qui fabrique les lunettes, la partie logicielle est confiée à ActiveLook, autre entreprise française qui vend sa technologie à plusieurs fabricants de lunettes (Engo, Julbo, Cosmo pour le sport, et un autre modèle pour le monde du travail).

Mais en réalité, il peut y avoir beaucoup d'acteurs impliqués dans le bon déroulé d'une session de sport en RA. Effectivement, les sportifs de haut niveau ne courent pas avec un smartphone en main ; et ce smartphone, qui plus est, n'est pas capable de mesurer votre rythme cardiaque ni votre température. Ils utilisent donc des montres connectées, des smartwatches. Les plus populaires auprès des sportifs étant celles de Garmin ou d'Apple, les lunettes d'Engo (qui intègrent donc le logiciel d'ActiveLook) ont développé un moyen de communication des données de la montre (rythme cardiaque, distance, intensité, etc) vers le petit écran intégré dans les lunettes. Et pour compliquer encore les choses, on peut installer Strava depuis quelques semaines, une application très populaire de suivi sportif, sur sa montre Garmin ou Apple ; ce qui permettra d'afficher des données encore différentes, notamment les "segments live" (découpages d'un parcours en cours d'activité). Bref, vous l'avez compris, il est possible d'afficher des données assez pointues, mais assez différentes selon l'appareil connecté aux lunettes Engo 2.

© Engo / RTL info

Quel avantage ?

Il est assez évident: avec seulement 36 grammes sur le nez, vous avez en temps réel vos données liées à l'activité physique en cours. Lors d'une course à pied ou à vélo, vous ne devrez donc plus lever le poignet toutes les trois minutes pour connaître votre rythme cardiaque, la distance parcourue, la durée de l'activité, votre effort dans le segment en cours, etc… Toutes ces données qui se trouvent habituellement sur le petit écran de votre montre intelligente. Et en plus, s'il y a du soleil, elles vous protégeront des UV. La batterie intégrée permet aux Engo 2 de fonctionner durant 12h, suffisant pour la plupart des courses, même s'il y a des utilisateurs "ultras" qui s'activent plus longtemps.