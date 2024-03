Près de 90% des ménages disposent de la 5G en dehors de chez eux

Le déploiement de la 5G dans les zones urbaines densément peuplées permet à 87% des ménages de disposer d'une connexion à ce réseau mobile en dehors de chez eux, indique jeudi l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT). La couverture au sein du domicile est plus maigre: 67% des ménages captent un réseau 5G dans leur habitation.

Ces chiffres sont toutefois supérieurs à ceux de la couverture géographique du territoire alors que 65% du pays est couvert par au moins un réseau 5G à l'extérieur et 35% au sein des habitations, selon des mesures réalisées en janvier par l'IBPT. Cette différence s'explique par la priorité mise sur les zones davantage peuplées.

C'est Proximus qui offre la plus grande couverture extérieure en termes de ménages (87%), suivi par Orange (77%) et Telenet (70%). A l'intérieur des habitations, le classement reste le même mais le nombre de ménages couvert décroît: Proximus offre une couverture à 68% des ménages, Orange à 57% et Telenet à 40%.