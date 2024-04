La Ville de Namur récompensée par Proximus pour le déploiement de la fibre optique

La Ville de Namur a reçu lundi un prix de l'opérateur de télécommunications Proximus afin de souligner sa coopération dans le déploiement de la fibre optique, désormais accessible dans 100% du centre-ville et plus de deux tiers du "Grand Namur".

Le déploiement de la fibre optique par Proximus dans la capitale wallonne a débuté en 2017. Aujourd'hui, plus de deux tiers des foyers et des entreprises du territoire y sont connectés. Cela représente plus de 42 000 foyers et commerces qui ont désormais accès à une connectivité très haut débit.

L'investissement global s'élève à quelque 40 millions d'euros, pour un total de 515 km de fibre optique installés, dont 115 km en façade. Cela fait de Namur un réel précurseur à l'échelle wallonne, ce qui lui a valu de recevoir de Proximus le premier "Fiber Friendly City award" en Wallonie.